Стенд «УВЗ» на «InnoTrans 2010» посетили крупнейшие игроки рынка
23 сентября 2010, 15:37ОбществоОльга
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Второй день участия НПК «Уралвагонзавод» в выставке «InnoTrans 2010» прошел под флагом переговоров с ключевыми игроками рынка вагоностроения.
На стенде руководители корпорации провели деловые встречи со стратегическими партнерами, в том числе с Первой грузовой компанией. Проведены переговоры с ОАО «Крюковский вагоностроительный завод», ОАО «Азовмаш», а также руководителями зарубежных компаний из Франции, Чехии,Ирана, США.
В ходе деловых встреч обсуждались перспективы взаимодействия в сфере поставки отдельных комплектующих и узлов подвижного состава, отметили в пресс-службе Уралвагонзавода. Участники переговоров рассматривали предложения по возможному расширению сотрудничества корпорации УВЗ с европейскими партнерами-производителями комплектующих и узлов для продукции вагоностроения.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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