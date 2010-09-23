Стенд «УВЗ» на «InnoTrans 2010» посетили крупнейшие игроки рынка

На стенде руководители корпорации провели деловые встречи со стратегическими партнерами, в том числе с Первой грузовой компанией. Проведены переговоры с ОАО «Крюковский вагоностроительный завод», ОАО «Азовмаш», а также руководителями зарубежных компаний из Франции, Чехии,Ирана, США.