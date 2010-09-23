Свердловские специалисты будут строить парковки в Сочи

Дело в том, что южному городу катастрофически не хватает парковочных мест. «Пока мы договорились об организации в Сочи парковок для опытной эксплуатации»,— пояснил министр. По его словам, так как привезти бригадустроителей в Сочи достаточно накладно, свердловские специалисты будут проводить только монтаж паркингов. Стоимость одной парковки составляет примерно 4 миллиона рублей.