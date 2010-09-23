Свердловские специалисты будут строить парковки в Сочи
23 сентября 2010, 15:27ОбществоОльга
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Свердловские предприятия будут строить парковки в Сочи. Как рассказал JustMedia министр промышленности и науки Свердловской области Александр Петров, в ходе Инвестиционного форума заместитель главы Сочи проявил интерес к многоуровневым подземным паркингам, которые производятся в Свердловской области.
Дело в том, что южному городу катастрофически не хватает парковочных мест. «Пока мы договорились об организации в Сочи парковок для опытной эксплуатации»,— пояснил министр. По его словам, так как привезти бригадустроителей в Сочи достаточно накладно, свердловские специалисты будут проводить только монтаж паркингов. Стоимость одной парковки составляет примерно 4 миллиона рублей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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