Тысяча тагильчан пройдет по самому длинному деревянному настилу

Как сообщает ИТАР-ТАСС, старинный паломнический маршрут от поселкаМахнево до Меркушино решили реконструировать к празднованию перенесениясвятых мощей праведного Симеона Верхотурского. Протяженность пути - 40километров. Чтобы сохранить подлинный маршрут на участке дороги,пролегающем через болото, пришлось укладывать деревянный настил длиною в4 километра. Официально последний крестный ход по «Симеоновой тропе»состоялся почти 100 лет назад - в 1914 году.