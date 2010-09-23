Тысяча тагильчан пройдет по самому длинному деревянному настилу
23 сентября 2010, 15:45ОбществоОльга
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В Свердловской области по старинному пути паломников под названием «Симеонова тропа» проложили самую протяженную гать в России.
Как сообщает ИТАР-ТАСС, старинный паломнический маршрут от поселкаМахнево до Меркушино решили реконструировать к празднованию перенесениясвятых мощей праведного Симеона Верхотурского. Протяженность пути - 40километров. Чтобы сохранить подлинный маршрут на участке дороги,пролегающем через болото, пришлось укладывать деревянный настил длиною в4 километра. Официально последний крестный ход по «Симеоновой тропе»состоялся почти 100 лет назад - в 1914 году.
Как рассказалкорреспонденту радио «Маяк – Нижний Тагил» благочинный Горнозаводскогоокруга Геннадий Ведерников, в крестном ходе 25 сентября примут участиеоколо тысячи тагильчан.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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