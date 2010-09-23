Угнать за несколько минут! Автоворы работают очень быстро

Всего 10 минут потребовалось ворам, чтобы лишить женщину автомобиля ВАЗ 2114. Автоледи оставила его на парковке возле Мегамарта на Фрунзе. Вернувшись через несколько минут, машину на месте женщина не нашла. Сигнализация, которой был оборудован автомобиль, помехой преступникам нестала.