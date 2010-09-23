Угнать за несколько минут! Автоворы работают очень быстро
23 сентября 2010, 15:55ОбществоОльга
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Две машины похищены 22 сентября в Нижнем Тагиле.
Всего 10 минут потребовалось ворам, чтобы лишить женщину автомобиля ВАЗ 2114. Автоледи оставила его на парковке возле Мегамарта на Фрунзе. Вернувшись через несколько минут, машину на месте женщина не нашла. Сигнализация, которой был оборудован автомобиль, помехой преступникам нестала.
Еще одна машина пропала вчера от дома 27 на улице Алтайская. В этом случае ворам хватило 15-ти минут - на такое время авто Жигули 6-й модели осталось без присмотра. Ночью автомобиль нашли брошенным и вернули хозяину.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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