В Первоуральске из здания суда сбежал преступник

«Дерзкий побег был совершен в среду из суда Первоуральска. Обвиняемый в разбое 1978 года рождения, доставленный в суд для вынесения приговора, сбежал», - сказал собеседник агентства.Представитель ГУВД уточнил, что беглец обвинялся в том, что вместе с двумя сообщниками напал на человека.

В Первоуральске по указания и.о. начальника ГУВД области Александра Первухина введена спецоперация «Вулкан», направленная на установление местонахождения беглеца. По тревоге поднят весь личный состав милиции. Как сообщил Валерий Горелых «JustMedia»,милиционеры проверяют авто- и железнодорожный вокзал, близлежащие жилыемассивы, а также лес, чердаки и подвалы домов, где мог спрятаться злоумышленник. В розыске беглеца задействовано около 300 сотрудников органов внутренних дел. На его поиск также ориентированы все наряды милиции соседних населенных пунктов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.