В связи с побегом подсудимого организованы проверки

Прокуратуре предстоит дать оценку действиям должностных лиц, на которых возложены обязанности по охране и конвоированию подсудимых, а также оценить соответствие помещений для их содержания требованиям законодательства.

Это связано с ЧП 22 сентября. Из здания суда в Первоуральске сбежал рецидивист, обвиняемый в разбое, состоящий на учетеу психиатра. Как рассказали корреспонденту радио «Маяк – Нижний Тагил» вобластной прокуратуре, злоумышленнику удалось выбраться из камеры и через служебный вход покинуть здание суда. Отсутствие подсудимого обнаружили спустя некоторое время: после вызова на судебный процесс. Ходрасследования уголовного дела по факту побега из-под стражи взят на контроль прокуратурой области.