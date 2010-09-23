Всемирно известные музыканты откроют новый сезон в Свердловской филармонии
23 сентября 2010, 07:27ОбществоОльга
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Новый сезон Свердловская филармония откроет проектом «Французская осень» с участием всемирно известных музыкантов.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе учреждения культуры, 24сентября с Уральским академическим филармоническим оркестром выступитблистательный пианист Франк Брале. Следующим вечером компанию емусоставит виолончелист Анри Демаркетт, имя которого вызывает трепет узнатоков классического искусства.
26 сентября виолончель А.Демаркетта зазвучит в первом концертеавторского абонемента главного дирижера УАФО Дмитрия Лисса. На закрытии «Французской осени» 29 сентября сыграетНациональный оркестр Лилля подуправлением выдающегося дирижера Жана-Клода Казадезюса.
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