Всемирно известные музыканты откроют новый сезон в Свердловской филармонии

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе учреждения культуры, 24сентября с Уральским академическим филармоническим оркестром выступитблистательный пианист Франк Брале. Следующим вечером компанию емусоставит виолончелист Анри Демаркетт, имя которого вызывает трепет узнатоков классического искусства.