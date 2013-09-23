Копченые голени с плесенью: тагильчанка приобрела на ужин съедобное-несъедобное (ФОТО)
Проблема просроченных продуктов на полках тагильских магазинов поднималась неоднократно, в том числе публиковались статьи, в которых красочно презентовались нарушения, выявленные Роспотребнадзором. Наиболее частые - несоблюдение температурного режима, неправильное хранение сырой и готовой продукции, и все это ведет к тому, что либо срок у продуктов выходит раньше, либо на него вовсе не обращают внимания, а люди доверчиво набирают в свои продуктовые корзины несъедобные товары.
Сегодня познавательный комментарий к новости о нарушениях в сети магазинов «Магнит» оставила пользователь TagilCity.ru Оксана:
Вчера купила в Магните голени, принесла домой, а там из 10 штук на дне 2 с плесенью. Испортили 8 свежих и настроение. Вот Вам и не правда, в связи с эти и отзывы начала читать (речь о комментариях к публикации, где пользователи вступились за сеть «Магнит» - прим.ред.). Раньше никогда бы не подумала, оказывается, Магнит может торговать *****. Рыба гниет с головы, значит, это поощряется руководством, видимо, эти испорченные продукты списывают за счет премий сотрудникам, вот они и подсовывают пропащее. Если бы этого не было, то пропащее бы утилизировалось. Хотя они себя так позиционируют, что типо все, что за день не продалось, утилизируется... Брехня чистой воды, нужно минимум 5-7 дней, чтобы на жареном плесень появилась. Больше всего выбесила горячая линия. Вместо извините, все уладим, мне сказали - ваше заявление принято, ответ в течении 5 дней.
Фото пользователя Оксана.
Пока нельзя утверждать, была ли продукция приобретена именно в этом магазине, в связи с этим мы обратились к Оксане, возможно, у нее сохранились чеки или другие доказательства покупки. Тем не менее, для пострадавших всегда действует телефон горячей линии Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле: 49-56-54. В случае покупки некачественных товаров покупатель имеет полное право обратиться туда с жалобой.
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