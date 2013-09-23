Копченые голени с плесенью: тагильчанка приобрела на ужин съедобное-несъедобное (ФОТО)

Вчера купила в Магните голени, принесла домой, а там из 10 штук на дне 2 с плесенью. Испортили 8 свежих и настроение. Вот Вам и не правда, в связи с эти и отзывы начала читать (речь о комментариях к публикации, где пользователи вступились за сеть «Магнит» - прим.ред.). Раньше никогда бы не подумала, оказывается, Магнит может торговать *****. Рыба гниет с головы, значит, это поощряется руководством, видимо, эти испорченные продукты списывают за счет премий сотрудникам, вот они и подсовывают пропащее. Если бы этого не было, то пропащее бы утилизировалось. Хотя они себя так позиционируют, что типо все, что за день не продалось, утилизируется... Брехня чистой воды, нужно минимум 5-7 дней, чтобы на жареном плесень появилась. Больше всего выбесила горячая линия. Вместо извините, все уладим, мне сказали - ваше заявление принято, ответ в течении 5 дней.