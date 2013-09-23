Некоторые изменения в новом iPhone

За множеством новостей о предстоящей презентации в кампусе Apple как-то совсем затерялась информация о iPhone 5S и iPhone 5С. Производители данной продукции, изучив все пожелания потребителей, решили запустить производство аппаратов уже в четвертом квартале текущего года. В одно время с iPhone 5S компания Apple начнет выпуск новой версии аппарата iPhone 5C. Вместе с тем Apple цену снижать на старые модели не планирует, а по имеющимся данным будет постепенно уменьшать их выпуск.

При обновлении старой модели основной уклон сделан на дизайн, его сохранили и немного изменили, но общие характеристики смартфона были улучшены.

Интересным новшеством iPhone 5S станет так называемая домашняя кнопка, которая даст возможность смартфону «узнавать» своего хозяина по отпечаткам пальцев. Это благодаря биометрическому сенсору, встроенному в аппарат. Сенсор состоит из двух слоев, которые отвечают за биометрическое сканирование и за выполнение простых стандартных функций для сенсорных кнопок. Одну из кнопок можно настроить так, чтобы вашего ребенка детский вертолет управляемый с iphone и ipad быстро поднимался верх.

По ширине iPhone 5S остался прежним – 7,6 миллиметров, и стал более коммуникабельный. Длина соответственно 9 миллиметров. Смартфон оборудован 4-х дюймовой IPS–матрицей с разрешением 1136 на 640. Хоть корпус стал больше, вес уменьшился процентов на двадцать. Эксперты считают, что на сегодняшний день смартфон iPhone 5S самый легкий из всех современных моделей. Цветопередача экрана улучшена. Для поддержания технологической связи используется только один модем, но iPhone 5 быстро может переключаться с одного режима на другой. В аппарате находится двухканальный Wi-Fi функционирующий со скоростью 150 мбит/с.

Модель тонкая в алюминиевом корпусе, привлекает к себе тем, что при использовании удобно располагается в руке. Оснащен он отличным стереозвуком Boomsound высокого качества. Смотреть видео или слушать музыку можно даже в шумных местах. Камера 8 МП и во время фотографирования сохраняет снимки мгновенно. Даже фотографируя в темноте, iPhone одновременно может записывать видео. Мощность камеры и четкость снимков обеспечивается четырехядерным процессором на 1.7 ГГц, сенсорным экраном на 4,7 дюйма с Full HD1080p.