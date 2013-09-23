Пластический ручной массаж лица и аромапилинг

Центр эстетической медицины "Консул-ST" предлагает услуги аромапилинга и пластического ручного масажа лица (китайские техники).

Эти услуги прекрасно дополняют друг друга, процедура достигает максимального эффекта.

Какого эффекта можно ждать от пластического ручного массажа лица?

Как и любой другой массаж, косметический массаж лица усиливает кровообращение, обеспечивая здоровый румянец и цвет лица. Но будем смотреть глубже: чем больше крови проходит через мимические мышцы, тем больше кислорода к ним поступает, а это держит их в тонусе.

Массаж лица работает как натуральный лифтинг без химического воздействия, эффективно поддерживая овал. Правильное мануальное воздействие на кожу позволяет лечить и предупреждать такие косметические недостатки, как угревая сыпь, расширенные поры, дряблость и пятна на коже.

Пластический ручной массаж лица (китайские техники) продлевает молодость кожи и позволяет значительно отсрочить применение мезотерапии, введение ботокса и других сильнодействующих процедур.

Хорошо подготовленный массажист буквально останавливает биологические часы: кожа лица выглядит свежей, гладкой и упругой. Кроме того, пластический ручной массаж лица (китайские техники) – это удивительно приятная процедура, улучшающая настроение и общее эмоциональное состояние. Что, в свою очередь, также не замедлит сказаться на внешнем виде.

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Аромапилинг - 100% натуральный, растительный

Анализируя опыт работы нашего Центра в области ароматерапии, хотелось бы поделиться некоторой информацией и предложить вашему вниманию новую уникальную методику профилактики старения кожи и защиты от агрессивных внешних факторов - аромапилинг на основе 100% натуральных эфирных масел специального качества для профессиональной ароматерапии.

Предлагаемая услуга аромапилинга с применением эфирных масел абсолютно не травматичена и безопасна, не имеет противопоказаний.

Компоненты эфирных масел осуществляют избирательное удаление отмерших клеток эпидермиса, не повреждая при этом живые клетки. Причем глубина воздействия определяется востребованной необходимостью кожи.

Преимущества натурального аромапилинга:

- адаптивно-избирательное действие на каждую клетку кожи

- отсутствие шелушения

- отсутствие последствий в виде ожогов и других повреждений здоровой ткани (что обычно наблюдается при действии химических пилингов)

- отсутствие противопоказаний при куперозе

- пролонгированное действие, что дает возможность получить более стойкий поступательный эффект

Результат достигается за счет уникального многокомпонентного состава эфирных масел, содержащих одновременно фенолы, фруктовые кислоты (яблочная кислота, виноградная, лимонная, гликолевая), дубильные вещества, ферменты, коферменты, витамины, микроэлементы и прогормоны, находящиеся в сбалансированном природном состоянии.

Ароматерапия - это улучшение психического и физического здоровья с помощью натуральных эфирных масел. Красота ароматерапии кроется буквально в каждой капле эфирных масел, однако необходимый эффект может быть достигнут только в том случае, если соблюдены правила подбора эфирных масел, их комбинация и пропорциональности. Поэтому очень важно, чтобы ароматерапию проводил специалист ароматерапевт в условиях медицинского центра. Только так Вы гарантированно получите процедуру с использованием 100% натуральных эфирных масел. Компоненты 100% натуральных эфирных масел близки организму человека, что является главным условием, определяющим эфффективность ароматерапии.

В Центре эстетической медицины "Консул-ST" Вашему вниманию предоставлен широкий ассортимент оздоровительно-профилактических процедур.