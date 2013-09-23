Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Прокатиться на велосипеде и в огромном шаре: всё это и многое другое - для ребят из детских домов Тагила (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Прокатиться на велосипеде и в огромном шаре: всё это и многое другое - для ребят из детских домов Тагила (ФОТО)

23 сентября 2013, 12:40Общество
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»