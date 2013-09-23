Прокатиться на велосипеде и в огромном шаре: всё это и многое другое - для ребят из детских домов Тагила (ФОТО)

Соревнования принимал Горнолыжный комплекс «Гора Белая», где были размещены площадки для их проведения. К примеру, была проложена трасса для проведения этапа «Велотриал». Никаких искусственных насаждений на трассе не было – участники преодолевали природные препятствия, что сделало этот этап по-настоящему экстремальным. Не менее экстремальным получилось соревнование по спортивному ориентированию. Ребятам оказалось настолько сложно ориентироваться по карте местности, что некоторые команды даже умудрялись заблудиться. К счастью, в итоге с заданием справились все.

Фотографии предоставлены организацией «Молодая Гвардия Единой России»

Лучше всего дети выполняли задания по оказанию первой медицинской помощи – они оказались настолько подготовленными, что без труда ответили даже на самые сложные вопросы. К слову, для проведения данного этапа были приглашены студенты Нижнетагильского медицинского колледжа, которые не только профессионально подготовили вопросы для участников, но и смогли объективно оценить их ответы.

Но, по словам самих ребят, больше всего им запомнилось прохождение канатного парка и бег в зорбе. Последний этап оказался настолько увлекательным, что пробежаться внутри заполненного воздухом шара пожелали даже взрослые, сопровождавшие подростков.

Фотографии предоставлены организацией «Молодая Гвардия Единой России»

Несмотря на наличие страховки и присутствие на каждой площадке профессиональных инструкторов, некоторые из ребят не без труда справлялись со своим страхом и решались на прохождение этапов. Но, преодолевая себя, они получали взамен еще больше невероятных эмоций и экстремальных ощущений.

В качестве вознаграждения все участники получили не только незабываемые впечатления, но и замечательные призы. Медали и сладкие подарки стали приятным завершением экстремальных приключений. Также все команды получили сертификаты на посещение бассейна от «Горы Белой» и билеты в кино. А победителям – команде Техникума жилищно-коммунального и городского хозяйства – подарили кубок и удобные спортивные сумки. Часть призов была приобретена организаторами соревнований «Молодой Гвардией Единой России» на средства субсидии, выданной общественной организации Администрацией города Нижний Тагил. Остальные призы приобретены на средства Нижнетагильского отделения партии «Единая Россия».