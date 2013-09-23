Разметка на Восточном шоссе вводит тагильчан в заблуждение (ФОТО)

Сегодня в редакцию TagilCity.ru обратился пользователь Vagonsky, который проезжая по вышеназванному участку столкнулся с проблемой: как правильно, в «свое время», перестроится в соответствующую полосу, которая граничит с разделительной полосой. Напомним, согласно ПДД: «Разделительная полоса – это элемент дороги, выделенный конструктивно и (или) с помощью разметки 1.2.1, разделяющий смежные проезжие части, и не предназначенный для движения и остановки транспортных средств. Разделительная полоса не должна использоваться безрельсовым транспортом».

Вот что пишет Vagonsky:

Разметка старая. Просто народ, едущий по Восточному шоссе, перед перекрёстком с Фестивальной в последний момент встаёт перед фактом, что надо перестроиться правее. Вчера при мне кроссовер прямо на разделительную заехал, а потом обратно в поток просился для поворота налево, на Фестивальную. Если грамотно - надо разметку нанести так, чтобы 2 полосы с Восточного плавно переходили в 2 полосы на перекрёстке. И знаки развесить направления движения по полосам. Равно как и удлинить разделительную в сторону Восточного.

Кроме того, пользователь предлагает собственный вариант разметки, которая, по его мнению, не мешала бы безопасному движению автомобилей и исключала бы большую вероятность дорожно-транспортного происшествия.

Фотографии пользователя Vagonsky