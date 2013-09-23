Санитарная дружина ЕВРАЗ НТМК заняла первое место на городских соревнованиях

Соревнования прошли на стадионе «Юность». Согласно условиям турнира, сотрудники санитарных дружин оказывали медицинскую помощь условным пострадавшим, транспортировали их в медицинское учреждение, отвечали на теоретические вопросы, демонстрировали грамотные действия в очагах химического, ядерного, бактериального заражения и техногенных аварий.

Оценивали работу участников соревнований сотрудники городских медицинских учреждений и представители управления по делам ГО и ЧС Нижнего Тагила. По мнению судейской коллегии, наиболее профессионально и оперативно с заданиями справилась дружина ЕВРАЗ НТМК, которой вручен главный кубок соревнований, второй стала команда УВЗ, на третьем месте команда Уралхимпласта. Все победители и призеры турнира отмечены почетными грамотами и ценными призами.

Управление по делам ГО и ЧС ЕВРАЗ НТМК одно из самых профессиональных в регионе. В настоящее время санитарные дружины и посты действуют в каждом подразделении комбината. В самых крупных цехах предприятия сформировано 4 дружины общей численностью порядка 100 человек.