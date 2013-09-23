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Состоялось открытие десятого объекта музея-заповедника Нижнего Тагила - Демидовской дачи (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Состоялось открытие десятого объекта музея-заповедника Нижнего Тагила - Демидовской дачи (ФОТО)

23 сентября 2013, 17:30Общество
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