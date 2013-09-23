Состоялось открытие десятого объекта музея-заповедника Нижнего Тагила - Демидовской дачи (ФОТО)

И сегодня, 23 сентября, Фотий Ильич Швецов (пусть и не настоящий), а также мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и Анатолий Николаевич Демидов, с женой Матильдой де Монфор (артисты драматического театра), торжественно открыли это сооружение – красивое, долгожданное и, несомненно, важное для нашего города. К слову, важность реконструкции данного объекта в свое время отметил и губернатор Евгений Куйвашев.

Так, сегодня, тагильчане и «тагильцы» смогли увидеть то, ради чего все лето проводились масштабные и, безусловно, дорогостоящие работы. Анатолий Николаевич, возрадовался тому, что именно в наше современное время возрождаются такие объекты и поблагодарил Фотия Ильича лично! «Замечательную вы Дачу построили! Вам, тагильчане, и владеть этим имением! А ключ позвольте вручить Главе города вашего».

Постройка европейского времени, созданная в классическом стиле, доказывает, что тагильские мастера могли и могут строить не хуже европейских. Необыкновенную гордость испытает каждый тагильчанин, попав на территорию поместья. Однако, стоит отметить, что общественного доступа пока нет. О нём будет сообщено дополнительно.

Сергей Константинович поблагодарил всех, кто поддерживал и осуществлял реконструкцию этого объекта, в том числе Уралвагонзавод, Уральскую горно-металлургическую компанию. К слову, именно последняя предоставила красивейшее медное покрытие крыши.

Это памятник архитектуры напоминает о чудесном, о великом прошлом нашей страны, нашего края. Низкий поклон! Хочется поздравить и тагильчан всех тагильчан, ведь открыт новый объект. Возрождение духа и величия нашего города.

Поздравил тагильчан и Главу города с этим заместитель полномочного представителя президента Борис Анатольевич Кириллов, отметив, что Нижний Тагил, который может стать культурным центром России, в последнее время претерпевает замечательные изменения.

Михаил Ершов, управляющий Горнозаводским округом, отметил, что именно Анатолий Николаевич Демидов 1806 году создал городской управленческий округ:

В Нижнем Тагиле совсем недавно завершились замечательное Гран-при по прыжкам с трамплина на Долгой, скоро стартует Выставка вооружений, а также иные чудесные мероприятия! Город развивается и спасибо за это губернатору, мэру Тагила и всем тагильчанам!

Мэр и представитель подрядной организации обменялись подарками: Сергей Константинович вручил поднос, а Антон Штин – альбом с тем, что было на территории поместья и с тем, что стало. Совещания, проводившиеся каждый день по два раза, принесли свои плоды – это ускорило работу.

Гостям открытия Демидовской дачи в завершение была проведена интереснейшая экскурсия, которая показала, что поместье прекрасно не только снаружи, но и изнутри. Интересно то, что она имеет один этаж со стороны города, и два – со стороны Тагильского пруда, что подчеркивает то, что всего лишь один шаг отедляет городскую суету от чудесного вида природы.

Повторимся, много интересного смогут воочию увидеть гости десятого по счету объекта в системе музея-заповедника, о чем сообщат пользователям TagilCity.ru отдельно.