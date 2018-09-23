«Бабушка-сказочница» из Екатеринбурга презентовала свою книгу

88-летняя жительница Екатеринбурга Вера Сибирева презентовала свою книгу «Сказы и сказки». Пенсионерка стала известна благодаря видеоролику в сети. На видео снято, как она продавала свои произведения на морозе возле магазина, чтобы помочь внукам.
21 сентября в Екатеринбурге прошла презентация книги «бабушки-сказочницы» Веры Сибиревой. Книгу со сказками можно купить только в интернете за 1000 рублей.
Как рассказала пенсионерка, в книге есть рисунки ее дочери, которая умерла в 2016 году. Будет ли Вера Сиберева писать дальше — она пока не знает, так как не уверена, что ее книги будут продаваться.
Популярность пенсионерка получила после появления в сети видеоролика, на котором она зимой продавала свои сказки. Блогер Александра Кабаева купила у нее один экземпляр, вызвалась помочь «бабушке-сказочнице».
Вера Сибирева подписала договор на верстку с универсальной типографией «Альфа Принт». Кроме того, произведениями заинтересовалось итальянское издательство Rizzoli, которое теперь планирует выпустить книгу на итальянском и других языках, пишет Ura.ru.