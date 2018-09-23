Театр кукол Нижнего Тагила открыл 75-й творческий сезон

На мероприятие были приглашены младшеклассники из школы №69, которых встретили сказочные герои. Персонажи рассказали ребятам о месте, где живут сказки, – театре кукол. Также в эти часы заслуженный артист РФ Владимир Шибнев был награждён грамотой губернатора Свердловской области.

Вскоре ребята поучаствовали в спектакле «В стране дорожных знаков». Герои напомнили юным горожанам о правилах дорожного движения и о том, как для безопасности людей важен светофор. В театре кукол, а также в отделении пропаганды ГИБДД уверены, что в течение учебного года этот спектакль особенно актуален, поскольку с сентября 2018 года уже произошло несколько аварий с участием юных пешеходов.