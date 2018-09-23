Театр кукол Нижнего Тагила открыл 75-й творческий сезон

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В полдень 21 сентября в Нижнетагильском театре кукол состоялось торжественное открытие творческого сезона – 75-го по счёту.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Тагильский рабочий»
На мероприятие были приглашены младшеклассники из школы №69, которых встретили сказочные герои. Персонажи рассказали ребятам о месте, где живут сказки, – театре кукол. Также в эти часы заслуженный артист РФ Владимир Шибнев был награждён грамотой губернатора Свердловской области.
Вскоре ребята поучаствовали в спектакле «В стране дорожных знаков». Герои напомнили юным горожанам о правилах дорожного движения и о том, как для безопасности людей важен светофор. В театре кукол, а также в отделении пропаганды ГИБДД уверены, что в течение учебного года этот спектакль особенно актуален, поскольку с сентября 2018 года уже произошло несколько аварий с участием юных пешеходов.
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