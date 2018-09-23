«Россети» дали старт учениям в Тверской области и показали спецтехнику

Во-первых, участие в них примут более 5000 человек из 20 регионов ЦФО и ПФО! Во-вторых, помимо самих энергетиков участвовать в учениях будут сотрудники МЧС и специалисты подрядных организаций. В-третьих, учения продлятся целых три месяца (до 22 декабря 2018 года).

«Новые Известия» сообщают, что регион посетили полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев и глава «Россетей» Павел Ливинский. Вместе с ними на церемонии открытия учений присутствовал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Павел Ливинский заявил, что после прохождения обучения в Тверской области на 30% снизится аварийность на электросетях. Также топ-менеджер полагает, что в дальнейшем энергетики будут в два раза быстрее устранять последствия аварий. Кроме того, Ливинский рассказал, что участникам учений в ближайшие месяцы предстоит проложить новые линии электропередач и подготовить воздушные линии к грядущему осенне-зимнему сезону.

По словам Ливинского, работа в Тверской области всегда была затруднена из-за многочисленных болот и лесов. Естественно, что в таких условиях обеспечивать сохранность линий электропередачи бывает сложно. Тем не менее, топ-менеджер «Россетей» уверен, что эти обстоятельства не должны влиять на высокое качество работы компании и не могут служить оправданием.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя призвал энергетиков осознавать ответственность, которую они несут перед местными жителями. По словам Рудени, Тверская область – один из лидеров ЦФО по общей протяжённости электропередач. Поэтому бесперебойная подача энергии является одним из важнейших факторов социально-экономического развития.