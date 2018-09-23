Сбор подписей против пенсионной реформы в Нижнем Тагиле не стал крупным митингом

22 сентября в 12:00 жители Нижнего Тагила собрались на проспекте Вагоностроителей, 14 возле машиностроительного техникума, где прошёл сбор подписей против пенсионной реформы. Организаторы пояснили, что затем они направят обращение к президенту РФ Владимиру Путину.

Мы просим изменить политический курс в направлении восстановления в России социального государства,отметили организатор – общественное движение «Суть времени».

23 сентября с 12:00 до 15:00 в районе ГГМ вблизи пешеходного перехода у ТЦ «КИТ» также проходил общероссийский сбор подписей против пенсионной реформы. За происходящим наблюдали трое сотрудников полиции. Прохожих, которых приглашали оставить подпись, отпугивала просьба оставить свои персональные данные.

На месте сбора подписей работали несколько активистов, к столу периодически подходили по несколько человек.

Люди задавали сборщикам вопрос: «А толк будет?». Пожилые прохожие говорили, что им нет дела до этого, ведь они уже на пенсии. А на предложение подумать о внуках нынешние пенсионеры отвечали: «Сами о себе подумают»,рассказал TagilCity.ru собеседник редакции.