Звездные войны, Гарри Поттер и Half-Life: фестиваль косплея открылся в Екатеринбурге

Фестиваль «U:CON» проходит с 2011 года. В этом году на площадке ЦК «Урал» он собрал 42 участника со всей России. Гостей мероприятия ждут стенды по вселенным Гарри Поттера, «Звездных войн», Тоторо, Half-Life и другие.