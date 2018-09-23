Звездные войны, Гарри Поттер и Half-Life: фестиваль косплея открылся в Екатеринбурге
Сегодня, 14:20Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге проходит уральский фестиваль комиксов, косплея, кино и анимации.
Сюжеты: Екатеринбург
Фестиваль «U:CON» проходит с 2011 года. В этом году на площадке ЦК «Урал» он собрал 42 участника со всей России. Гостей мероприятия ждут стенды по вселенным Гарри Поттера, «Звездных войн», Тоторо, Half-Life и другие.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Здесь собрались косплееры, создатели видеоигр, авторы комиксов и кинематографисты. Помимо знакомства с различными фантастическими вселенными гостей ждут игры в ретроприставки и аркадные автоматы, просмотр VSH, игры в кэпсы, выставка 40 художников, создание и озвучка собственного LEGO-фильма, пишет Е1.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей