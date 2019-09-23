Александр Высокинский извинился перед жителями Екатеринбурга за грядущие ремонты
Сегодня, 19:16ОбществоФото: департамент информполитики региона
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23 сентября мэр Екатеринбурга и губернатор Свердловской области обсудили ремонт улиц столицы Урала, сообщается в департаменте информполитики.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам Александра Высокинского, в 2020 году тротуары на улицах города будут гранитными. Также мэр извинился перед горожанами за неудобства, которые доставит ремонт.
Сообщается, что помимо тротуаров, будут 100 км заменены теплосети и 50 км сетей водоснабжения. В этом году на благоустройство Екатеринбурга было выделено 6,2 млрд рублей. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году.
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