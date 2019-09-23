Александр Высокинский извинился перед жителями Екатеринбурга за грядущие ремонты

По словам Александра Высокинского, в 2020 году тротуары на улицах города будут гранитными. Также мэр извинился перед горожанами за неудобства, которые доставит ремонт.

Сообщается, что помимо тротуаров, будут 100 км заменены теплосети и 50 км сетей водоснабжения. В этом году на благоустройство Екатеринбурга было выделено 6,2 млрд рублей. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году.