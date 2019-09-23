Мэрия Нижнего Тагила объявила условия конкурса на звание лучшего журналиста
В Нижнем Тагиле пройдет конкурс «Лучший журналист 2019 года». В этом году к пяти традиционным номинациям добавились специальный приз от главы города и награда за лучшее освещение хода национального проекта БКАД, соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев.
В рамках конкурса жюри выберет по одному победителю в номинациях «Лучший видеооператор», «Лучший журналистский текст», «Лучший телевизионный сюжет», «Лучший фотокорреспондент», «Лучший видеокорреспондент».
В номинации «300-летию Нижнего Тагила посвящается. История родного города» принимаются материалы, посвященные подготовке к юбилею Нижнего Тагила объектов культурного наследия и памятников, открытию исторических выставок и других мероприятий, связанных с историей города.
Также в номинации «Юниор» приглашают представить свои журналистские работы тагильчан, которые работают в СМИ не более трех лет.
В конкурсе рассматриваются материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 1 января до 29 ноября 2019 года.
В числе конкурсной комиссии будут: мэр города Владислав Пинаев, глава пресс-службы администрации Алла Жернакова, гланый редактор канала «Телекон», начальник пресс-службы «Уралхимплста» Елена Дроздова, а также руководитель пресс-службы «ТАСС-Урал» Константин Малых.
В прошлом году победителями стали представители ИА «Все Новости», газеты «Тагильский рабочий», а также телеканалов «Тагил-ТВ» и «Телекон».