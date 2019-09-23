Майк Тайсон «хвалит» Серов в шуточном ролике, который появился в соцсетях
В одной из групп социальной сети «ВКонтакте», посвящённой Серову, появился шуточный видеоролик, в котором известный боксёр Майк Тайсон «восхищается» городом, пишет Znak.
На кадрах видео спортсмен стоит на фоне полуразрушенных домов и больниц Серова. Голос за кадром от лица Тайсона рассказывает о городе:
Путешествуя по Уралу, я открыл для себя Серов. Меня покорили его стела на выезде, страшные заборы и центральная площадь с отваливающейся плиткой. Мне захотелось, чтобы я мог назвать Первый разъезд своим домом. А хороший дом — это когда все вокруг создано для тебя. Просторные и комфортные квартиры, собственный медицинский центр, разнообразный шоппинг и спа-комплексы, детские сады и школы с лучшими специалистами страны и круглосуточной охраной не для меня, конечно. Но это важно.
Далее в ролике якобы от лица боксёра руководство города просят построить дорогу на Медянку. Автор видео неизвестен.
Пользователи сети ролик оценили положительно, и предложили показать его главе Серова Василию Сизикову для «поднятия настроения».