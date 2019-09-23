Майк Тайсон «хвалит» Серов в шуточном ролике, который появился в соцсетях

Путешествуя по Уралу, я открыл для себя Серов. Меня покорили его стела на выезде, страшные заборы и центральная площадь с отваливающейся плиткой. Мне захотелось, чтобы я мог назвать Первый разъезд своим домом. А хороший дом — это когда все вокруг создано для тебя. Просторные и комфортные квартиры, собственный медицинский центр, разнообразный шоппинг и спа-комплексы, детские сады и школы с лучшими специалистами страны и круглосуточной охраной не для меня, конечно. Но это важно.