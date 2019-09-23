На улицах Екатеринбурга появились антикоммунистические листовки
Сегодня, 12:04ОбществоФото: страница движения «Екатеринбург Консервативный» в соцсети «ВКонтакте»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В столице Урала движение «Екатеринбург Консервативный» разместило на улицах антикоммунистические листовки, сообщается в сообществе организации в соцети.
Сюжеты: Екатеринбург
На улицах, названных в честь коммунистов и революционеров, появились листовки с выдержками из биографии личностей с негативным подтекстом.
Например, на листовке с именем Розалии Люксембург написано «Не имею к Екатеринбургу никакого отношения, никогда здесь не была». На листовке с именем Анатолия Луначарского написано «Вел пропаганду против России, находясь за границей».
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Ранее активисты провели акцию с требованием демонтировать памятник Ленину на площади 1905 года в Екатеринбурге.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей