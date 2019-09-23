На улицах Екатеринбурга появились антикоммунистические листовки

На улицах, названных в честь коммунистов и революционеров, появились листовки с выдержками из биографии личностей с негативным подтекстом.

Например, на листовке с именем Розалии Люксембург написано «Не имею к Екатеринбургу никакого отношения, никогда здесь не была». На листовке с именем Анатолия Луначарского написано «Вел пропаганду против России, находясь за границей».