Немецкие школьники неделю учились в тагильской школе

Соглашение между школой №32 в Нижнем Тагиле и немецкой технической гимназией подписано в 2012 году. Обмен школьниками между учебными заведениями происходят каждые два года.

Ученики из Германии неделю учились вместе с 10 и 11 классами. Все уроки проходили на русском языке. Кроме занятий гости посетили различные экскурсии – Невьянск, Храм на крови и центр Высоцкий в Екатеринбурге, гору Долгую. В самой школе для них провели мастер-класс по росписи тагильских подносов.

По словам немецких школьников, Урал им очень понравился.