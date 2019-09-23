Немецкие школьники неделю учились в тагильской школе

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Нижнетагильскую школу №32 в рамках программы по обмену посетили 12 учеников и два учителя из немецкого города Эльванген, пишет «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Соглашение между школой №32 в Нижнем Тагиле и немецкой технической гимназией подписано в 2012 году. Обмен школьниками между учебными заведениями происходят каждые два года.
Ученики из Германии неделю учились вместе с 10 и 11 классами. Все уроки проходили на русском языке. Кроме занятий гости посетили различные экскурсии – Невьянск, Храм на крови и центр Высоцкий в Екатеринбурге, гору Долгую. В самой школе для них провели мастер-класс по росписи тагильских подносов.
По словам немецких школьников, Урал им очень понравился.
Здесь очень круто. Тут интересно и мне нравится здесь находиться. Вокруг приятные люди и красивые места,рассказала одна из учениц.
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