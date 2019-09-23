Нижний Тагил досрочно приступил ко второму этапу расселения из аварийного жилья

Всего в период с 2019 по 2022 годы должны быть расселены 43 МКД, на первом этапе (2019–2020 годы) должны расселить 17 домов, общий объем финансирования — 593 миллиона рублей. Работа ведется по трем направлениям, в частности, покупка недвижимости у застройщиков, уплата выкупной цены и строительство дома в поселке Уралец для переселения граждан.

Возмещение выкупной цены собственникам аварийного жилья в 2019–2020 годах было запланировано 28 семьям из шести аварийных домов, однако мероприятия ведутся с опережением сроков. По данным на 19 сентября выплаты произведены уже 36 собственникам. Из них 24 семьи из аварийных домов первого этапа и 12 — второго этапа. Также с областным Министерством строительства достигнуто соглашение о расселении еще трех аварийных домов, расположенных по адресам улица Высокогорская, 54/8, Крымская, 26 и Кленовая, 2. Это значит, что еще 36 семей в этом году переедут в новое жилье.

В сентябре прошел конкурс на покупку четырех квартир на сумму 8,6 миллиона рублей, еще девять квартир будут выкуплены в октябре.