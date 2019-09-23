Нижний Тагил присоединился к акции «Зажги ночь»

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21 сентября в Нижнем Тагиле прошла акция «Зажги ночь», посвященная борьбе с проблемами онкологии, сообщает ИА «Все новости».
Сюжеты: Екатеринбург
На набережной Тагильского пруда собрались волонтеры и организаторы акции, они зажгли фонарики, символизирующие стойкость людей, борющихся с онкологией и память о тех, кто не смог победить болезнь.
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«Зажги ночь» — аналог маршей Lightthenight для привлечения внимания к раку крови в Северной Америке и Австралии.
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