Нижний Тагил занял 136 строчку в рейтинге соотношения доходов и стоимости жизни

Такой опрос составляется ежегодно, в нём принимают участие более 90 тысяч человек. Респондентам предлагалось оценить своё благосостояние по утверждению: «Моего ежемесячного дохода достаточно для комфортного проживания; меня устраивают стоимость товаров в магазинах у дома, тарифы на коммунальные услуги и другие виды расходов» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью несогласен», а 10 — «полностью согласен».