Нижний Тагил занял 136 строчку в рейтинге соотношения доходов и стоимости жизни
Аналитики портала недвижимости Domofond.ru составили рейтинг российских городов по соотношению доходов жителей и стоимости жизни. Нижний Тагил оказался на 136 строчке из 200.
Такой опрос составляется ежегодно, в нём принимают участие более 90 тысяч человек. Респондентам предлагалось оценить своё благосостояние по утверждению: «Моего ежемесячного дохода достаточно для комфортного проживания; меня устраивают стоимость товаров в магазинах у дома, тарифы на коммунальные услуги и другие виды расходов» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью несогласен», а 10 — «полностью согласен».
Места лидеров в составленном по итогам опроса рейтинге заняли города Ленинградской области — Кудрово (5,8 балла) и Мурино (5,3 балла), а также Москва (5,2 балла). На последних строчках рейтинга оказались города Ростовской области — Шахты (2,4 балла) и Каменск-Шахтинский (2,5 балла).
Нижний Тагил занял 136 строчку. Всего а рейтинге представлено 200 городов. Средняя оценка по итогам опроса составила 3,9 балла. Это на 0,4 балла меньше, чем в 2018 году.