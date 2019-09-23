Ректора УрГЭУ Якова Силина раскритиковали за плагиат в диссертации

Силин претендует на звание члена-корреспондента РАН, однако комиссия по противодействию фальсификаций научных исследований нашла в его диссертации плагиат. Об этом говорится в докладе комиссии РАН.

В его диссертации на нескольких десятках страниц наблюдается тождество текста с целым рядом работ. Несмотря на наличие некоторых ссылок на эти работы в диссертации, такие ссылки нельзя признать добросовестными, поскольку одна ссылка не может обеспечить корректность цитирования нескольких заимствованных подряд страниц,пишет автор экспертизы кандидат экономических наук Анна Абалкина.

В конце доклада сообщается, что все кандидаты, чьи научные работы признаны неоригинальными, должны принять участие в научной дискуссии и публично опровергнуть выводы экспертов. Если же этого не будет сделано, то «такое лицо следует считать репутационно замаранным».

Напомним, недавно в вузе, возглавляемым Яковом Силиным, разгорелся скандал из-за того, что руководство университета обвинило одного из студентов в гомосексуализме и пригрозило отчислением.