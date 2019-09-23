Следователи раскрыли убийство Михаила Круга

Следственный комитет России заявил, что дело об убийстве певца Михаила Круга раскрыто. Об этом сообщается в специальном пресс-релизе на сайте СКР.
В ведомстве заявляют, что следственные органы проверили каждого знакомого Михаила Круга, а также всех тех, кто был связан с его гастрольной деятельностью и организацией концертов. Были проверены и жители посёлка, где произошло убийство.
Подробности преступления раскрыл киллер банды «Тверские волки» Александр Агеев, которого долгое время подозревали в убийстве. По его словам, он проник в дом вместе с Дмитрием Веселовым. Их целью было украсть антиквариат и другие ценности. Заказчик кражи рассчитывал, что певец обратится к нему за помощью. Тот найдёт украденное и Круг в качестве благодарности поделится с ним гонорарами от концертов. Однако певец неожиданно вернулся домой, и Веселову пришлось его застрелить.
Михаил Круг был убит 1 июля 2002 года. Он скончался в больнице от огнестрельных ранений. Агеева задержали через год по делу о заказных убийствах. Он получил пожизненное. Его сообщника Дмитрия Веселова убили в 2003 году.