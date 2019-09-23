Следователи раскрыли убийство Михаила Круга

В ведомстве заявляют, что следственные органы проверили каждого знакомого Михаила Круга, а также всех тех, кто был связан с его гастрольной деятельностью и организацией концертов. Были проверены и жители посёлка, где произошло убийство.

Подробности преступления раскрыл киллер банды «Тверские волки» Александр Агеев, которого долгое время подозревали в убийстве. По его словам, он проник в дом вместе с Дмитрием Веселовым. Их целью было украсть антиквариат и другие ценности. Заказчик кражи рассчитывал, что певец обратится к нему за помощью. Тот найдёт украденное и Круг в качестве благодарности поделится с ним гонорарами от концертов. Однако певец неожиданно вернулся домой, и Веселову пришлось его застрелить.