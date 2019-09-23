Супруги-инженеры из Свердловской области выиграли в лотерею 700 тысяч рублей

Ольга Панникова и Сергей Малохатько участвуют в розыгрышах на протяжении полутора лет. Билеты всё это время они брали только в одном и том же почтовом отделении. Там же проверили и результаты выигрыша.

Смотрю, продавец, сначала замолчала, а потом позвала коллегу. И вдруг они начали поздравлять с выигрышем. Конечно, было трудно поверить в такую удачу!рассказывает Ольга.

Так как дом у супругов уже построен, то они решили взять приз в денежном эквиваленте. Средства пригодятся как раз кстати — семейная пара запланировала ремонт. По профессии Ольга и Сергей инженеры, в свободное время любят ездить к горячему источнику и посещать святые места в России.