В Екатеринбурге работа нескольких детсадов парализована из-за холода в группах
Сегодня, 13:34ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В столице Урала оказалась парализована работа нескольких детсадов из-за отсутствия отопления, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Родители воспитанников детсадов на ВИЗе сообщили о низких температурах в группах. В ДОУ № 248 отсутствует отопление, поэтому работа детского сада временно приостановлена. Отопление там должно появиться к 28–29 сентября.
В детском саду № 143 родители забирают детей после обеда, так как в группах температура не соответствует нормам, в группах сейчас +13 градусов. Родители воспитанников возмущены тем, что им приходится отпрашиваться с работы из-за того, что мэрия города не смогла должным образом начать отопительный сезон.
В Екатеринбурге проходит третий этап подключения отопления. На каждом этапе в первую очередь теплом обеспечивают соцобъекты.
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