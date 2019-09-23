В Екатеринбурге работа нескольких детсадов парализована из-за холода в группах

Родители воспитанников детсадов на ВИЗе сообщили о низких температурах в группах. В ДОУ № 248 отсутствует отопление, поэтому работа детского сада временно приостановлена. Отопление там должно появиться к 28–29 сентября.

В детском саду № 143 родители забирают детей после обеда, так как в группах температура не соответствует нормам, в группах сейчас +13 градусов. Родители воспитанников возмущены тем, что им приходится отпрашиваться с работы из-за того, что мэрия города не смогла должным образом начать отопительный сезон.