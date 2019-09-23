В Гордуме Екатеринбурга будет создана рабочая группа по экологии
Сегодня, 19:51ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Гордуме Екатеринбурга создадут еще одна группа по вопросам экологии, пишет «Правда УрФО».
Сюжеты: Екатеринбург
Решение о создании рабочей группы было принято по итогам встречи сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга» с председателем думы Игорем Володиным. В группу войдут общественники, депутаты и специалисты представители профессионального сообщества.
Группа займется корректировкой правил благоустройства с учетом экологических стандартов. Также планируется включить в следующий состав общественной палаты специалистов в области экологии и сформировать отдельную комиссию.
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