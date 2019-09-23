Жительница Ревды направлена на принудительное лечение за убийство сожителя
Сегодня, 10:43ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Ревде местная жительница признана виновной в совершении убийства и направлена на принудительное лечение, сообщает прокуратура Свердловской области.
В марте этого года женщина, находясь у себя дома вместе с сожителем, вступила с ним в конфликт на почве ревности. У женщины возник умысел убить мужчину. Она взяла кухонный нож и нанесла потерпевшему не менее семи ударов в область шеи, лица, головы.
Во время следствия экспертиза показала, что женщина страдает психическим расстройством и не может осознавать общественную опасность своих деяний, а также контролировать их.
Суд постановил направить гражданку в медучреждение для прохождения принудительного лечения.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей