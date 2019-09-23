Жительница Ревды направлена на принудительное лечение за убийство сожителя

В марте этого года женщина, находясь у себя дома вместе с сожителем, вступила с ним в конфликт на почве ревности. У женщины возник умысел убить мужчину. Она взяла кухонный нож и нанесла потерпевшему не менее семи ударов в область шеи, лица, головы.