На Урале в рамках нацпроекта БКАД отремонтировали 46 километров дорог и два моста

Обновление было произведено в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в процессе задействовали 13 участков. Оба моста были отремонтированы недалеко от Арамиля, там заменили тротуары, опоры, установили новые ограждения. Также были восстановлены два участка ЕКАД. На обходе Верхней Пышмы убрали колеи на съездах многоуровневых развязок и завершили ремонт двухкилометрового участка на прямом направлении региональной трассы подъезд к городу.