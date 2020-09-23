На Урале в рамках нацпроекта БКАД отремонтировали 46 километров дорог и два моста

На Урале в рамках нацпроекта БКАД отремонтировали 46 километров дорог и два моста

Сегодня, 21:34ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области было отремонтировано 46,5 километров дорог и два моста, общая сумма ремонтных работ составила 558,5 миллионов рублей, сообщает департамент информационной политики региона.

Обновление было произведено в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в процессе задействовали 13 участков. Оба моста были отремонтированы недалеко от Арамиля, там заменили тротуары, опоры, установили новые ограждения. Также были восстановлены два участка ЕКАД. На обходе Верхней Пышмы убрали колеи на съездах многоуровневых развязок и завершили ремонт двухкилометрового участка на прямом направлении региональной трассы подъезд к городу.

Всего было выделено 6,2 миллиарда рублей на восстановление дорог по всей Свердловской области. Практически 50 километров улиц планируется обновить в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге.

Напомним, 16 сентября в Нижнем Тагиле сдали в эксплуатацию три дороги, отремонтированные в рамках БКАД. У комиссии не возникло вопросов к качеству проделанной работы.

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