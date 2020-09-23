На Урале вдова ветерана ВОВ через суд восстановила право на получение жилья

Пожилая женщина обратитесь в муниципалитет Горноуральского городского округа. В заявлении она указала, что как вдова ветерана Великой отечественной войны она имеет право на получение квартиры. Администрация отказала, сославшись на злой умысел заявительницы. Несколько лет назад она продала часть жилого дома и переехала к родственникам. Муниципалитет расценил её действия как намеренное ухудшение жилищных условий.