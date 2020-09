На Урале вдова ветерана ВОВ через суд восстановила право на получение жилья

В Горноуральском городском округе 88-летней вдове ветерана ВОВ отказали в получении квартиры. Прокуратура проверила основания и восстановила пенсионерку в ее правах, пишет «Тагильский рабочий».

Пожилая женщина обратитесь в муниципалитет Горноуральского городского округа. В заявлении она указала, что как вдова ветерана Великой отечественной войны она имеет право на получение квартиры. Администрация отказала, сославшись на злой умысел заявительницы. Несколько лет назад она продала часть жилого дома и переехала к родственникам. Муниципалитет расценил её действия как намеренное ухудшение жилищных условий. Прокуратура проверила информацию и не согласилась с доводами чиновников. Выяснилось, что женщина совершила продажу, так как нуждается в круглосуточном уходе по инвалидности. На новом месте жительства отсутствуют необходимые удобства, такие как водопровод и канализация. В доме для обогрева используется печь. В ведомстве не усмотрели злого умысла в действиях вдовы и обратились в суд Ленинского района Нижнего Тагила с иском, в котором требовали признать право на получение жилплощади, в соответствии с законом РФ «О ветеранах». Требования прокуратуры суд удовлетворил в полном объеме. Администрации Горноуральского городского округа предписано включить женщину в соответствующий список. Напомним, 95-летний Хабаровский ветеран получил квартиру, благодаря помощи ВРИО губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. С просьбой о помощи обратилась родственница через соцсеть Instagram. Хабаровский ветеран получил квартиру через инстаграм Дегтярева

Related news: Хабаровский ветеран получил квартиру через инстаграм Дегтярева

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter