Выиграло в конкурсе на лучшую эмблему для Универсиады рекламное агентство из Казани, пишет «КП-Екатеринбург».

Победителем среди 24 работ стал логотип в виде геометрических фигур, составленных в форме латинской буквы «U». Тут и минимализм, современная анимация. Эмблема является собирательным образом всех символов соревнований для студентов. Выполнено стильно и хорошо отражает цели соревнований и энергичность молодых участников, сообщили организаторы конкурса. Презентация символа «Универсиады-2023» прошла во время фестиваля Ural Music Night в столице Урала. Логотип Универсиады-2023 представят в Екатеринбурге на фестивале Ural Music Night

