Подозреваемому в организации пыток в свердловской колонии предъявлено обвинение

Подозреваемому в организации пыток в свердловской колонии предъявлено обвинение

Сегодня, 21:10ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге было предъявлено обвинение по статье «Бандитизм» 49-летнему Александру Булакову, подозреваемому в организации пыток в свердловской колонии, сообщает URA.RU.

Булаков из екатеринбургского ИК-2 известен, как «ломщик», а также по кличке Булка. На данный момент неясно, речь идет о преступлениях, совершенных на свободе, либо в исправительной колонии. Расследованием занимается четвертое уральское следственное управление СК РФ.

Напоминаем, Булаков известен своим покушением на казака-спецназовца Юрия Альтшуля. Также, по версии следствия, именно он организовал пытки некоторых обеспеченных заключенных в колонии, вымогая у них деньги. В ноябре 2017 года замначальника ИК-2 Михаил Белоусов был приговорен к шести с половиной годам заключения, когда же Булаков скрылся от следствия, поэтому 4 мая 2016 года был объявлен в федеральный розыск. Задержание преступника прошло 11 сентября 2019 года.

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