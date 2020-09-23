Подозреваемому в организации пыток в свердловской колонии предъявлено обвинение

Напоминаем, Булаков известен своим покушением на казака-спецназовца Юрия Альтшуля. Также, по версии следствия, именно он организовал пытки некоторых обеспеченных заключенных в колонии, вымогая у них деньги. В ноябре 2017 года замначальника ИК-2 Михаил Белоусов был приговорен к шести с половиной годам заключения, когда же Булаков скрылся от следствия, поэтому 4 мая 2016 года был объявлен в федеральный розыск. Задержание преступника прошло 11 сентября 2019 года.