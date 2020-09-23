Синоптики снова пообещали «бабье лето» на Урале

Можно надеяться, что тепло и солнце вернется в область. Сейчас на юге и в центре европейской территории России тёплый антициклон. Тепло сохраниться до конца сентября, а при удачном раскладе и в начале октября,говорит главный синоптик ФГБУ «Уральский УГМС» Галина Шепоренко.