Синоптики снова пообещали «бабье лето» на Урале

Синоптики снова пообещали «бабье лето» на Урале

Сегодня, 16:41ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Уральский гидрометцентр прогнозирует аномальное повышение температуры с 25 сентября Свердловской области, пишет «Областная газета».

Согласно данным центра, температура днём будет составлять от +11 до +17 градусов, а ночью от +1 до +6.

Можно надеяться, что тепло и солнце вернется в область. Сейчас на юге и в центре европейской территории России тёплый антициклон. Тепло сохраниться до конца сентября, а при удачном раскладе и в начале октября,говорит главный синоптик ФГБУ «Уральский УГМС» Галина Шепоренко.

23 и 24 сентября в Свердловской области потепления не предвидится. Жителей области ожидает температура не выше +12 градусов.

Напомним, 21 сентября в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге жители заметили выпадение снега.

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