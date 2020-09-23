Ужесточение режима и нападение хаски. Итоги дня в Свердловской области

19 сентября в Нижнем Тагиле на площадке для выгула собак в парке «Народный» хаски загрызла маленькую собаку породы джек-рассел-терьер. Это произошло на глазах у детей. По словам хозяйки джек-рассел-терьера, в какой-то момент она отвернулась и затем услышала визг. Кобель вцепился в собаку и мотал головой из стороны в сторону. Собаку удалось достать из пасти хаски, но спасти ее не удалось. Владельца кобеля отказалась оказывать помощь.