Ужесточение режима и нападение хаски. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 23 сентября.

Введенный на территории Свердловский масочный режим планируется ужесточить. По мнению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, он соблюдается только формально. В общественном транспорте и закрытых помещениях люди пренебрегают средствами защиты, а этого допускать нельзя. Поэтому он поручил усилить контроль за исполнением данной нормы. Снова штрафы: в Свердловской области ужесточили масочный режим В Екатеринбурге 21 сентября после продолжительной болезни в возрасте 90 лет скончался один из основателей службы скорой помощи Владимир Фиалко. Он был врачом-кардиологом, а также являлся первым заведующим подстанции службы скорой медицинской помощи Екатеринбурга. Он участвовал в создании кардиологической и неврологической бригад и лабораторной службы. В Екатеринбурге скончался один из основателей службы скорой помощи 19 сентября в Нижнем Тагиле на площадке для выгула собак в парке «Народный» хаски загрызла маленькую собаку породы джек-рассел-терьер. Это произошло на глазах у детей. По словам хозяйки джек-рассел-терьера, в какой-то момент она отвернулась и затем услышала визг. Кобель вцепился в собаку и мотал головой из стороны в сторону. Собаку удалось достать из пасти хаски, но спасти ее не удалось. Владельца кобеля отказалась оказывать помощь. «Вцепился как крокодил». В Нижнем Тагиле хаски загрыз собаку на глазах у детей Сегодня сотрудники УМВД по Екатеринбургу и МВД Карачаево-Черкесии в рамках расследования дела генерала Игоря Трифонова, подозреваемого в получении взятки, задержали в столице Урала бывшего заместителя председателя банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева. Какой именно статус у него по данному делу и какие следственные действия проводятся не уточняется. В Екатеринбурге ФСБ задержала экс-зампреда банка «Кольцо Урала»

