В Екатеринбурге ФСБ задержала экс-зампреда банка «Кольцо Урала»

Он передал Воронину предложение сотрудника службы безопасности банка «Кольцо Урала» Александра Кубы о возбуждении уголовного дела за взятку в отношении ООО «ФОРЭС». Эта структура получила полмиллиарда займа в банке. В заявлении Воронина говорилось, что «Форэс» брал деньги под залог здания по улице Машиностроителей, 19 в Екатеринбурге. Залог был предоставлен на основании протокола заседания общего собрания учредителей компании, «который, как оказалось, был подложным». При этом кредитные средства были использованы на другие цели.