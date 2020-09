В Екатеринбурге ФСБ задержала экс-зампреда банка «Кольцо Урала»

Сотрудниками УМВД по Екатеринбургу и МВД Карачаево-Черкесии в рамках расследования дела генерала Игоря Трифонова задержали в столице Урала бывшего заместителя председателя банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева, сообщает Znak.

Статус Коноплева по данному делу и проводимые в отношении него следственные действия, уточнить не удалось. Данные о задержании генерала Трифонова появились 18 сентября. Основанием послужили показания, которые в 2019 году против него дал бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Екатеринбурга майор Эдуард Воронин. Он утверждал, что в начале 2015 года к Воронину обратился подчиненный, старший оперуполномоченный Денис Жданов. Он передал Воронину предложение сотрудника службы безопасности банка «Кольцо Урала» Александра Кубы о возбуждении уголовного дела за взятку в отношении ООО «ФОРЭС». Эта структура получила полмиллиарда займа в банке. В заявлении Воронина говорилось, что «Форэс» брал деньги под залог здания по улице Машиностроителей, 19 в Екатеринбурге. Залог был предоставлен на основании протокола заседания общего собрания учредителей компании, «который, как оказалось, был подложным». При этом кредитные средства были использованы на другие цели. Воронин якобы рассказал об этом Трифонову и в результате дело было возбуждено. По словам заявителя, Трифонов за это получил семь миллионов рублей. В банке «Кольцо Урала» заявили, что никаких денег Трифонову не передавали, как и другим сотрудникам органов. Экс-главе УМВД Екатеринбурга Трифонову предъявлено обвинение

