В Екатеринбурге из здания-памятника выселяют пекарню за неуплату аренды

В Екатеринбурге из здания-памятника выселяют пекарню за неуплату аренды

Сегодня, 11:22ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге принудительно выселяют пекарню из здания-памятника архитектуры, сообщает Е1.

На Уралмаше произошел конфликт между бывшим и нынешним арендаторами помещения в здании, которое является объектом культурного наследия.

По словам собственника помещения Павла Шеталина, предыдущий арендатор давно не платит деньги за аренду, в июле 2020 года он расторг договор в одностороннем порядке.

Шеталин отмечает, что долг составлял около 850 тысяч рублей, однако пекарня продолжила работу и занимала помещение незаконно.

Владельцем был заключен новый договор аренды. Сегодня новый арендатор приехал для того, чтобы начать ремонт, но бывший отказался покидать помещение.

Для разбирательства на место была вызвана полиция. По данному факту проводится проверка, по ее итогам будет принято решение.

Напомним, в Екатеринбурге прокуратура добивается восстановления прав клуба «Дом печати», его выселяют из здания типографии «Уральский рабочий» за несвоевременную арендную плату.

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