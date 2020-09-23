В свердловском Минздраве начались кадровые перестановки

В свердловском Минздраве начались кадровые перестановки

Сегодня, 19:34ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловском минздраве будет назначен новый замминистра здравоохранения, поскольку Екатерина Есина — ранее занимающая эту должность, покинула свой пост, сообщает URA.RU.

С 1 октября Есина будет работать заместителем начальника областного госпиталя ветеранов войн. Информацию изданию подтвердил начальник госпиталя Олег Забродин.

По последним данным, Екатерина Есина была уволена приказом, подписанным 22 сентября. Также сообщается, что глава регионального минздрава Андрей Карлов пригласил на освободившуюся должность Андрея Шастина, бывшего заместителя главврача детской горбольницы № 9. Перейдя в правительство, Шастин оставил этот пост.

Напоминаем, Андрей Карлов в конце июля сменил Андрея Цветкова на посту министра. После этого был представлен ряд перестановок в организациях, за которыми наблюдает минздрав, и среди подчиненных министра.

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