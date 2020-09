В Свердловской области отоплением обеспечены все 94 муниципалитета, сообщают в Министерстве ЖКХ региона.

Теплом обеспечены 70% жилых домов, а также 91% объектов социальной сферы. Полностью подключили жилые дома в 59 городах, соцобъекты в 61 муниципалитете. В МинЖКХ сообщают, что отопление подключается по графику и опережает темпы 2019 года. Во всех городах Свердловской области работают горячие линии. Напомним, в Нижнем Тагиле тепло получили 70% жилых домов города, отопительный сезон начался 15 сентября. В Нижнем Тагиле к отоплению подключили более 70% домов

