В Тагиле ищут подрядчика для установки интеллектуальных транспортных систем за 80 млн

В Тагиле ищут подрядчика для установки интеллектуальных транспортных систем за 80 млн

Сегодня, 17:15ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс по поиску подрядчика, который выполнит монтаж и пусконаладочные работа интеллектуальных транспортных систем.

Их планируется разместить на 21 светофоре, расположенном на перекрестках:

  1. улицы Карла Маркса – Огаркова;
  2. улица Красногвардейская – МБУ ДО «ГДДЮТ»;
  3. проспект Ленина – улица Огаркова;
  4. проспект Ленина – кинотеатр «Родина»;
  5. проспект Ленина – ул. Красноармейская;
  6. проспект Мира – улица Карла Маркса;
  7. Свердловское шоссе – улица Садоводов;
  8. улица Газетная – школа-интернат № 2;
  9. улица Газетная – улица Первомайская;
  10. улица Газетная – улица Красноармейская;
  11. улица Газетная – улица Пархоменко;
  12. улица Газетная – гимназия № 18;
  13. улица Карла Маркса – улица Вязовская;
  14. улица Карла Маркса – улица Красноармейская;
  15. улица Карла Маркса – улица Пархоменко;
  16. улица Карла Маркса – улица Первомайская;
  17. проспект Ленина – проспект Мира;
  18. проспект Ленина – Горсовет;
  19. проспект Ленина – улица Пархоменко;
  20. проспект Ленина – улица Первомайская;
  21. проспект Мира – улица Газетная.

Еще два светофора уже имеют установленные системы, но они требуют подключения. Они расположены на перекрестках проспекта Ленина и улицы Вязовской, а также улицы Газетной и Вязовской.

Планируется, что основной центр обработки данных будет размещен на территории депо МУП «Тагильский трамвай».

Согласно техническому заданию, подрядчик должен доставить и собрать части комплексной системы, произвести ее монтаж и подключение к инженерным коммуникациям, а также пусконаладочные работы.

Работы должны быть выполнены до 29 октября 2020 года.

Общая стоимость контракта составляет 80 миллионов рублей. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 29 сентября.

Напомним, Нижний Тагила в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» получил 80 миллионов рублей на внедрение интеллектуальных транспортных систем. Всего Свердловской области выделено 330 миллионов рублей. Большинство систем в Нижнем Тагиле будет создано с нуля.

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