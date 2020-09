В Тагиле ищут подрядчика для установки интеллектуальных транспортных систем за 80 млн

Мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс по поиску подрядчика, который выполнит монтаж и пусконаладочные работа интеллектуальных транспортных систем.

Их планируется разместить на 21 светофоре, расположенном на перекрестках: улицы Карла Маркса – Огаркова; улица Красногвардейская – МБУ ДО «ГДДЮТ»; проспект Ленина – улица Огаркова; проспект Ленина – кинотеатр «Родина»; проспект Ленина – ул. Красноармейская; проспект Мира – улица Карла Маркса; Свердловское шоссе – улица Садоводов; улица Газетная – школа-интернат № 2; улица Газетная – улица Первомайская; улица Газетная – улица Красноармейская; улица Газетная – улица Пархоменко; улица Газетная – гимназия № 18; улица Карла Маркса – улица Вязовская; улица Карла Маркса – улица Красноармейская; улица Карла Маркса – улица Пархоменко; улица Карла Маркса – улица Первомайская; проспект Ленина – проспект Мира; проспект Ленина – Горсовет; проспект Ленина – улица Пархоменко; проспект Ленина – улица Первомайская; проспект Мира – улица Газетная. Еще два светофора уже имеют установленные системы, но они требуют подключения. Они расположены на перекрестках проспекта Ленина и улицы Вязовской, а также улицы Газетной и Вязовской. Планируется, что основной центр обработки данных будет размещен на территории депо МУП «Тагильский трамвай». Согласно техническому заданию, подрядчик должен доставить и собрать части комплексной системы, произвести ее монтаж и подключение к инженерным коммуникациям, а также пусконаладочные работы. Работы должны быть выполнены до 29 октября 2020 года. Общая стоимость контракта составляет 80 миллионов рублей. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 29 сентября. Напомним, Нижний Тагила в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» получил 80 миллионов рублей на внедрение интеллектуальных транспортных систем. Всего Свердловской области выделено 330 миллионов рублей. Большинство систем в Нижнем Тагиле будет создано с нуля. Нижний Тагил получит 80 млн рублей на интеллектуальные транспортные системы

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter