В Тагиле ищут подрядчика для установки интеллектуальных транспортных систем за 80 млн

Их планируется разместить на 21 светофоре, расположенном на перекрестках:
Еще два светофора уже имеют установленные системы, но они требуют подключения. Они расположены на перекрестках проспекта Ленина и улицы Вязовской, а также улицы Газетной и Вязовской.
Планируется, что основной центр обработки данных будет размещен на территории депо МУП «Тагильский трамвай».
Согласно техническому заданию, подрядчик должен доставить и собрать части комплексной системы, произвести ее монтаж и подключение к инженерным коммуникациям, а также пусконаладочные работы.
Работы должны быть выполнены до 29 октября 2020 года.
Общая стоимость контракта составляет 80 миллионов рублей. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 29 сентября.
Напомним, Нижний Тагила в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» получил 80 миллионов рублей на внедрение интеллектуальных транспортных систем. Всего Свердловской области выделено 330 миллионов рублей. Большинство систем в Нижнем Тагиле будет создано с нуля.