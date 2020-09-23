Жители Свердловской области теперь могут накапливать минуты для разговоров

Подобная возможность была реализована весной во время запуска тарифной линейки для оплаченных гигабайтов интернета. Практика показала, что опция востребована. Абоненты уже накопили 10 тысяч гигабайт интернета. Этого количества достаточно для просмотра 30 тысяч часов видео или прослушивания более трех миллионов треков онлайн. Теперь можно сохранять и минуты.