Жители Свердловской области теперь могут накапливать минуты для разговоров

Мегафон продолжает развивать основную тарифную линейку #БезПереплат и запустил новую опцию. Называется она «Копилка минут».

Теперь все оплаченные абонентом минуты разговоров не сгорают. Они могут быть использованы в любое время, если основной пакет был потрачен. Подобная возможность была реализована весной во время запуска тарифной линейки для оплаченных гигабайтов интернета. Практика показала, что опция востребована. Абоненты уже накопили 10 тысяч гигабайт интернета. Этого количества достаточно для просмотра 30 тысяч часов видео или прослушивания более трех миллионов треков онлайн. Теперь можно сохранять и минуты. Мы постоянно анализируем поведение наших абонентов, чтобы предложить актуальные условия тарифов. Мы видим, что 25% абонентов пользуются связью неравномерно — в одном месяце не используют пакет включенных минут полностью, а в следующем выходят за существующий лимит, отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон. Он добавил, что новая опция позволит не тратить лишние деньги. Минуты сохранятся навсегда. Опция предоставляется бесплатно. Ее можно активировать через личный кабинет. У тех, кто уже использует опцию накопления гигабайт, по минутам услуга активируется автоматически. Количество максимально сохраняемых минут варьируется в зависимости от тарифного плана и в среднем в 1,5-2 раза превышает объем стандартного пакета. У пользователей новой линейки имеется возможность бесплатно общаться в мессенджерах, даже если баланс отрицательный. Доступны при этом не только сообщения, но и звонки, и отправка файлов. Дополнительно в линейку включена защита от нежелательных подписок в интернете и 50 бесплатных каналов «МегаФон-ТВ». Самостоятельно подключить новые тарифы можно в личном кабинете или салоне МегаФона. Условия тарифных планов представлены на сайте http://www.megafon.ru/go/join.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter