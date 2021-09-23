Активисты попросили сохранить первоначальный облик тагильского ГДДЮТ после ремонта

Активисты попросили сохранить первоначальный облик тагильского ГДДЮТ после ремонта
Активисты попросили сохранить первоначальный облик тагильского ГДДЮТ после ремонта
Сегодня, 22:44ОбществоФото: Яндекс.Карты
В скором времени жителей Нижнего Тагила ожидает открытие «Тагильской лагуны-2». Одновременно с завершением строительства нового пространства начинается капитальный ремонт здания ГДДЮТ. Горожане просят сохранить прежний облик Дворца.

Как стало известно, активисты подготовили обращение от жителей города на имя Владислава Пинаева. В нем горожане призывают сохранить первоначальный облик Дворца. По их мнению, здание ГДДЮТ эстетически воспитывает детей, а значит должно быть наиболее прогрессивным в городе. Горожане подчеркивают, что проект в оранжевом цвете лишит здание уникальности.

Не просто так архитекторы выбирали светлые цвета для внешней отделки. Это изюминка здания, потому что делает его воздушным, несмотря на массивные конструкции,сказано в обращении, опубликованном на личной странице активистки Ксении Трэшаковой в Instagram.

В ближайшее время тагильчане начнут собирать живые подписи.

Планируется, что через неделю-полторы МУП «Тагилдорстрой» начнет реконструкцию кровли. На совещании, которое провел глава города Владислав Пинаев, работникам ГДДЮТ и представителям родительского комитета были представлены несколько вариантов оформления фасада.

Принято решение не придерживаться концепции в оранжевом цвете, ранее предложенной проектировщики. По словам Пинаева, планируется изменить дизайн фасада, однако в рамках выделенных средств. Будут подготовлены другие варианты, которые еще раз обсудят с активом ГДДЮТ и архитекторами, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Фото:личная страница Ксении Трэшаковой в Instagram

Напомним, капитальным ремонтом МБУ ДО ГДДЮТ будет заниматься МУП «Тагилдорстрой». Данное предприятие единственное, которое подало заявку. Начальная сумма контракта составляет 366,3 миллиона рублей. Подрядчик должен отремонтировать кровлю, фасады, крыльцо, а также необходимо усилить внутренние конструкции дворца. Будут заменены системы вентиляции, отопления, водоснабжения, кондиционирования.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
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