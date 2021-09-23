Автоэксперты высказались по поводу отмены штрафа за нарушение средней скорости

Главред журнала “За рулём” Максим Кадаков и координатор движения “Синие Ведерки” Петр Шкуматов прокомментировали сами штрафы и их отмену.
По словам Кадакова, это наказание “не совсем законно”, а Шкуматов напомнил о том, что многим автолюбителям удалось оспорить эти штрафы в суде, пишет NEWS.ru.
Напомним, технология определения средней скорости применяется на российских дорогах с 2013 года. По мнению руководства ГИБДД замер времени проезда автомобиля, производимый двумя камерами уменьшает аварийность.
В то же время, у этого метода есть свои недочеты. Камеры установлены в начале и конце определенного участка, например, на расстоянии километра друг от друга. Шкуматов отметил, что при отсутствии четкого места совершения нарушения все сомнения трактуются в пользу привлекаемого к админответственности.
В свою очередь, Кадаков подчеркнул, что ни в КоАП ни в ПДД не определено понятие “средняя скорость”. Для выписывания штрафов нужно было привести “законодательство в соответствие”, – считает главред.