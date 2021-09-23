Автоэксперты высказались по поводу отмены штрафа за нарушение средней скорости

Автоэксперты высказались по поводу отмены штрафа за нарушение средней скорости
Автоэксперты высказались по поводу отмены штрафа за нарушение средней скорости
Сегодня, 18:08ОбществоФото: pixabay.com
В соцсетях публикуют информацию, со ссылкой на разные источники, о том что ГИБДД больше не выписывает штрафы за превышение средней скорости. К примеру, в Москве их не выписывают с августа, а в Подмосковье практически с начала лета.

Главред журнала “За рулём” Максим Кадаков и координатор движения “Синие Ведерки” Петр Шкуматов прокомментировали сами штрафы и их отмену.

По словам Кадакова, это наказание “не совсем законно”, а Шкуматов напомнил о том, что многим автолюбителям удалось оспорить эти штрафы в суде, пишет NEWS.ru.

Напомним, технология определения средней скорости применяется на российских дорогах с 2013 года. По мнению руководства ГИБДД замер времени проезда автомобиля, производимый двумя камерами уменьшает аварийность.

В то же время, у этого метода есть свои недочеты. Камеры установлены в начале и конце определенного участка, например, на расстоянии километра друг от друга. Шкуматов отметил, что при отсутствии четкого места совершения нарушения все сомнения трактуются в пользу привлекаемого к админответственности.

В свою очередь, Кадаков подчеркнул, что ни в КоАП ни в ПДД не определено понятие “средняя скорость”. Для выписывания штрафов нужно было привести “законодательство в соответствие”, – считает главред.

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