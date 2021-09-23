Дело «смотрящего» за Верхней Салдой будет рассматривать суд присяжных

Следствие предполагает, что злоумышленники спаивали потерпевших. Чаще это были инвалиды, бывшие заключенные или зависимые от алкоголя. Затем они переписывали жилье на себя. У некоторых людей были долги за ЖКХ. Таким предлагалось разными способами погасить задолженность, а в результате люди лишались квартиры.