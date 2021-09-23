Дело «смотрящего» за Верхней Салдой будет рассматривать суд присяжных

Дело «смотрящего» за Верхней Салдой будет рассматривать суд присяжных
Дело «смотрящего» за Верхней Салдой будет рассматривать суд присяжных
Сегодня, 12:27ОбществоФото: 1MI
Дело криминального авторитета, который известен как «смотрящий» за Верхней Салдой, Владимира Кузнецова будет рассматривать суд присяжных. Заседание назначено на 20 сентября.

Авторитет обвиняется в совершении сразу нескольких преступлений — это и занятие высшего положения в преступной иерархии, мошенничество с квартирами по 17 эпизодам, принуждение к совершению сделок, а также легализация денежных средств, пишет Znak со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

Следствие предполагает, что злоумышленники спаивали потерпевших. Чаще это были инвалиды, бывшие заключенные или зависимые от алкоголя. Затем они переписывали жилье на себя. У некоторых людей были долги за ЖКХ. Таким предлагалось разными способами погасить задолженность, а в результате люди лишались квартиры.

Напомним, Кузнецов был задержан в феврале 2020 года. Он находился в своей квартире в Верхней Салде. С мая 2021 года начались судебные разбирательства. Однако вскоре дело было возвращено обратно в прокуратуру для устранения нарушений.

Сюжеты:
Верхняя и Нижняя СалдаЕкатеринбург
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