Пермская ЦБК выпустила в Суксунский пруд мальков амурского карпа

Компания «Прикамский картон», входящая в состав Пермской целлюлозно-бумажной компании (ПЦБК), второй год подряд выпускает в Суксунский пруд в Пермском крае мальков белого амура совместно с инспекторами Росрыболовства.

Издание Properm.ru сообщает, что ГП «Пермская целлюлозно-бумажная компания» в Пермском крае реализует проект по восстановлению фауны водоемов в регионе. В этом месяце компания «Прикамский картон», входящая в группу, выпустила две тысячи двести мальков, а в прошлом году — четыре с половиной тысячи. Необходимо отметить, что для осуществления деятельности ООО «Прикамский картон» осуществляет забор воды из Чусовского залива Камского водохранилища. Чтобы восстановить фауну водоемов Пермского края, специалисты предприятия и сотрудники научного института разработали план, в соответствии с которым уже два года в Суксунский пруд выпускают по несколько тысяч мальков белого амура. Амурский карп (белый амур) — ценная промысловая рыба, которая не требует специальных условий для быстрого размножения. Главное условие — наличие в водоеме большого количества растительности. Виктор Демченко, инспектор государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов пермского отдела Росрыболовства, отметил, что Суксунский водоем был не случайно выбран для зарыбления, поскольку за последние годы он довольно сильно зарос илом. «Белый амур принесет пользу пруду, будет очищать его от растительности. Можно сказать, что эта рыба выступает живым мелиоратором, санитаром пруда», — говорит Виктор Демченко. Необходимо отметить, что компания «Прикамский картон» в будущем продолжит восстанавливать биологические ресурсы региона. «Совместно с экологами и инспекторами рыбнадзора у нас составлен соответствующий график. Мы приложим максимум усилий, чтобы за счет зарыбления экосистема Суксунского пруда оздоровилась. Чтобы он и дальше был любимым местом отдыха для жителей Суксуна и Прикамья», — отметил советник генерального директора Группы предприятий «ПЦБК» Владимир Новиков. По словам Михаила Семенюты, местного жителя, зарыбление водоемов является хорошим делом. Ранее в регионе уже использовалась такая практика, когда после восстановления плотины в пруду появилось слишком много растительности. Тогда в водоем запустили белого амура и толстолобиков, которые помогли очистить объект от водорослей. Сейчас здесь, кроме этих разновидностей рыб, также водятся лещ, окунь, щука, карась, ленок, карп. Напомним, Группа предприятий «ПЦБК» также является участником национального проекта «Экология», в рамках которого проводит работы по улучшению функциональности очистных сооружений, увеличивает объемы переработки макулатуры до трехсот тысяч тонн в год, занимается лесовосстановлением на арендованных лесных участках и выпуском рыбы в водоемы Пермского края.

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