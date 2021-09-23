ПФР назвал внеплановые и плановые увеличения пенсий в течение года

Пересчет и увеличение пенсии в связи с достижением 80-летнего возраста, увольнением с работы или приобретением стажа на севере не связаны с фиксированными датами в течение года. В данных случаях выплаты увеличиваются, если наступают соответствующие обстоятельства.

Как сообщает 360tv.ru со ссылкой на сайт ПФР, пенсионерам надбавку устанавливают автоматически, и им не нужно ничего делать. В Пенсионном фонде разъяснили: выплаты повышаются при достижении человеком 80 лет. До достижении этого возраста выплаты увеличиваются. Привязок к фиксированной дате не существует, даже если у работающего пенсионера появляется новый стаж на севере. Как уточнили в ПФР, в данном случае нужно подать заявление с подтверждающей документацией. Выплаты пересчитают с нового месяца. В течение года существует даты проведения перерасчетов. Так, 1 января индексируются страховые пенсии, а 1 апреля увеличиваются пенсии по государственному обеспечению, в том числе, социальные. Каждый год 1 августа ПФР повышает страховые пенсии работающих пенсионеров и выплаты пенсионных накоплений по итогам полученной инвестиционной доходности. Все перерасчеты по фиксированным датам выполняются автоматически.

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