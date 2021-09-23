ПФР назвал внеплановые и плановые увеличения пенсий в течение года

ПФР назвал внеплановые и плановые увеличения пенсий в течение года
ПФР назвал внеплановые и плановые увеличения пенсий в течение года
Сегодня, 16:05ОбществоФото: pixabay.com
Пересчет и увеличение пенсии в связи с достижением 80-летнего возраста, увольнением с работы или приобретением стажа на севере не связаны с фиксированными датами в течение года. В данных случаях выплаты увеличиваются, если наступают соответствующие обстоятельства.

Как сообщает 360tv.ru со ссылкой на сайт ПФР, пенсионерам надбавку устанавливают автоматически, и им не нужно ничего делать. В Пенсионном фонде разъяснили: выплаты повышаются при достижении человеком 80 лет. До достижении этого возраста выплаты увеличиваются. Привязок к фиксированной дате не существует, даже если у работающего пенсионера появляется новый стаж на севере.

Как уточнили в ПФР, в данном случае нужно подать заявление с подтверждающей документацией. Выплаты пересчитают с нового месяца.

В течение года существует даты проведения перерасчетов. Так, 1 января индексируются страховые пенсии, а 1 апреля увеличиваются пенсии по государственному обеспечению, в том числе, социальные. Каждый год 1 августа ПФР повышает страховые пенсии работающих пенсионеров и выплаты пенсионных накоплений по итогам полученной инвестиционной доходности.

Все перерасчеты по фиксированным датам выполняются автоматически.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы